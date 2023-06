Rampe, avanti col progetto Servono 2 anni per i lavori

Sembra davvero possa concretizzarsi il progetto del raddoppio delle rampe di ponte San Giovanni, quelle che collegano in entrambi i sensi di marcia la E45 al Raccordo e dove ogni santo giorno c’è la fila. Ieri c’è stato infatti nella sede dell’assessorato regionale in piazza Partigiani l’incontro di avvio della Conferenza dei Servizi preliminare per il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento. Quali le novità? La soluzione più performante prevede appunto il potenziamento a due corsie delle rampe da Ponte San Giovanni a PerugiaRoma e viceversa, unitamente a una riconfigurazione complessiva dello svincolo e all’eliminazione di manovre di scambio.

Durante la riunione, il responsabile del procedimento di Anas, Fabrizio de Franciscis, ha illustrato i contenuti della proposta e le procedure. Gli interventi verranno realizzati in 12 fasi costruttive, studiate appositamente nel numero e nella tipologia in relazione alle condizioni di mobilità di area vasta e finalizzate proprio a minimizzare i disagi alla circolazione, valutando anche opportune deviazioni, viabilità provvisorie o alternative e lavorazioni notturne.

"Tale intervento di potenziamento – ha spiegato de Franciscis – contribuirà significativamente all’integrazione del sistema di mobilità per l’accessibilità a Perugia e al decongestionamento del tratto di E45 interessato". Di certo non risolve i problemi, ma le file certamente saranno meno impegnative. Una volta aperti i cantieri serviranno circa due anni per i lavori, con l’obiettivo di iniziare nella primavera del prossimo anno. Ma c’è adesso il nodo delle risorse: sui circa 50 milioni necessari all’opera, ne mancano circa 14, elemento non secondario. Saranno inoltre montate anche barriere antirumore fotovoltaiche che forniranno energia rinnovabile da un pannello all’interno dell’abitato di Ponte San Giovanni ed utilizzata in loco. Infine sia Regione che Comune hanno confermato la necessità del mantenere lo svincolo di via Adriatica che verrà quindi facilitato con l’allungamento e l’allargamento della rampa di accesso per impedire la formazione di file.

