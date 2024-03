Rally ’Città di Foligno’, spettacolo nelle prove. Oggi la gara, parte in testa il finlandese Heikkila

FOLIGNO – Il 3° Rally Città di Foligno, ha acceso i motori. Si è entrati in “clima” con le prove libere per i piloti prioritari e per le vetture di categoria Rally2/R5, le “top car”, poi a seguire vi è stata la prova di qualifica per determinare l’ordine di partenza e successivamente al pomeriggio, dopo pranzo, il test con le vetture da gara per tutti gli altri concorrenti iscritti. Ottantaquattro adesioni, 34 iscritti al Campionato e otto Nazioni straniere rappresentate, insieme ad un percorso molto tecnico sono le particolarità di questo avvio dei due campionato tricolori su terra, per “moderne” e per le “storiche”. Il più veloce nella “Qualifying Stage” è stato il finlandese Mikko Heikkilä che, diversamente da quando riportato nell’elenco iscritti, in luogo della Skoda Fabia con cui era segnato, si è presentato a Foligno con la nuova Toyota GR Yaris Rally2, che di fatto ha dunque registrato il debutto assoluto in Italia della vettura. Ha dunque messo subito le cose in chiaro Heikkilä, è qua per vincere assieme al suo navigatore Kristian Temonen, in quale posizione partire domani tra le prime dieci.

Dietro di lui si è acceso in un nulla Alberto Scandola, Campione Italiano Assoluto nel 2012 ed “aficionado” della terra, che ha fermato il cronometro in 1’20.484, piazzandosi al secondo posto in coppia con Paolo Cargnelutti su Skoda Fabia di PA Racing. Terzo poi Alberto Battistolli, con Simone Scattolin su altra Fabia ma RS e griffata MRF, a 1.203” dal chrono di Heikkilä. Prestazione solida poi anche per Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, gli ultimi a rimanere a meno di 2” dal vincitore. Quinti poi Oldrati-Ciuffi seguiti da Gamba-Gonella, con diversi equipaggi stranieri inseritisi seguito a completare la top 10. Stamani il clou della competizione, con la bandiera a scacchi pronta a sventolare in Piazza della Repubblica.