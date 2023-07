Raid vandalico in centro Imbrattata anche la scalinata del Duomo

di Michele Nucci

Hanno imbrattato il centro storico con scritte contro le forze dell’ordine, contro il presidente del Consiglio dei ministro, Giorgia Meloni e poi che inneggiano alla Tunisia. Un vero e proprio blitz durato decine e decine di minuti, iniziato sulle scalette del Duomo, nella centralissima piazza IV Novembre e concluso nella zona di Porta Pesa. A metterlo a segno, secondo le prime informazioni e secondo quanto risulta dalla visione delle telecamere, sono stati tre giovani sui vent’anni probabilmente stranieri: uno di loro con una bomboletta spray viola ha imbrattato tutto quello che si trovava di fronte durante il tragitto a iniziare dalla scalinata della Cattedrale, passando per le Logge, poi almeno un paio di basamenti in travertino in via Bontempi e poi ancora le mura di abitazioni private, almeno una ventina. Tutto è accaduto a cominciare dalle 5,30 di ieri mattina: i giovani hanno prima fatto la scritta Acab sulle scalette, poi un’altra sotto le Logge della Cattedrale di San Lorenzo più altri segni incomprensibili. Da una prima ricognizione come detto sarebbero stati in tre, tutti giovani e ben riconoscibili.

A quel punto si sono diretti verso via Bontempi, l’hanno percorsa scrivendo altre parole, poi in fondo hanno dipinto i due basamenti. Hanno continuato in via del Roscetto dove in un muro si legge: "Tunisia la prima" poi poco lontano "Giorgia Milone Maria" (che fa pensare a una frase rivolta alla premier Giorgia Meloni). Oltre alla Polizia locale, che ha già visionato le immagini, c’è anche la Digos che indaga e a disposizione ci sarebbe anche il filmato di un cittadino che ha ripreso vari momenti del blitz effettuato con vernice a spray. Ieri mattina in piazza IV Novembre si sono recati subito il sindaco Andrea Romizi, l’assessore alla Sicurezza, Luca Merli e il prefetto di Perugia, Armando Gradone. La ripulitura dovrebbe cominciare già oggi in attesa che nel frattempo vengano individuati i responsabili."Stiamo cercando di acquisire elementi anche con le telecamere presenti in piazza per individuare gli autori e ricostruire il significato di questo gesto – spiega il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai –. Per ora, sembra inneggino a dei gruppi che non hanno nulla a che fare con la realtà cittadina".

"Un gesto davvero brutto – conferma il prefetto di Perugia, Armando Gradone – Nelle prossime ore cercheremo di capire quale significato possano avere certi gesti e certe scritte". "Siamo disgustati di come ancora oggi ci siano persone che ritengano opportuno compiere gesti di tale portata – affermano i ragazzi di Gioventù Nazionale Perugia, movimento giovanile di Fratelli d’Italia –. Condanniamo fermamente quanto accaduto, soprattutto quando vi sono soggetti che dedicano il loro tempo a deturpare la nostra città. La nostra piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed a tutte le forze dell’ordine".