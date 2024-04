Raid notturno in profumeria. Rompono il vetro con le pietre e fuggono con il bottino

Ancora una spaccata notturna ai danni di un esercizio commerciale, stavolta nella zona residenziale dei Portali, a due passi dalla stazione ferroviaria. Preso di mira un negozio che vende profumeria e prodotti per la pulizia della casa: il bottino è in corso di quantificazione, gravi i danni arrecati dai ladri per penetrare all’interno dell’attività commerciale, rompendo un vetro con delle pietre. L’allarme è scattato intorno alle una e mezza dell’altra notte. I malviventi hanno usato delle grosse pietre, poi lasciate a terra, per rompere il cristallo e razziare quanto hanno trovato sulla loro strada, a cominciare dai profumi prima di darsi alla precipitosa fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando Compagnia di Assisi che stanno indagando per ricostruire l’episodio. D’aiuto potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area dove è presente, a pochi metri di distanza, il complesso dell’ex Montedison, con il teatro Lyrick, il Centro federale di pugilato, la bocciofila, il Palaeventi. Non è la prima volta che l’esercizio viene preso di mira dai ladri, al pari di altre attività presenti nello stesso complesso, con modalità per certi aspetti simili. L’episodio dell’altra notte, peraltro, segue di una decine di giorni uno analogo, verificatosi ad Assisi nella serata di giovedì 28 marzo, quando venne preso di mira un supermercato nella zona di via Madonna dell’Olivo, alle porte della città serafica. I ladri, intorno alle 20.45, sfondarono un vetro di una porta laterale e, una volta entrati all’interno, incuranti dell’allarme che aveva cominciato a suonare, portarono via poche bottiglie fra vodka e birra prima di darsi alla fuga. Anche in quel caso i soliti ignoti hanno finito per fare più danni che altro, rispetto al valore asportato. Maurizio Baglioni