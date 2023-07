Raid al distributore di alimenti Furto con scasso e gravi danni

TERNI – Furto con scasso e gravi danni alle strutture del distributore automatico di alimenti e bevande di via Eugenio Chiesta. "Quanto avvenuto in via Eugenio Chiesa, la devastazione di un distributore automatico per scassinarlo, è solo la punta dell’iceberg di micro-episodi di criminalità che colpiscono profondamente cittadini e commercianti", dichiara l’assessora comunale al commercio, Stefania Renzi. "In mattinata – continua – il sindaco si è fatto portavoce dello stato di malessere dei cittadini e degli operatori commerciali colpiti dalle azioni delinquenziali. Ha ricevuto ampie rassicurazioni dai vertici delle forze dell’ordine insieme all’invito a sensibilizzare la cittadinanza sul fatto che tutti gli episodi di criminalità vanno comunque denunciati, così come sono elemento prezioso le segnalazioni che arrivano da cittadini e commercianti, in particolare da quest’ultimi in quanto sono i primi a vivere le dinamiche dei quartieri e delle vie di Terni".