Ragazzino ritrovato, Spello rifiata: "Finalmente è finito un incubo"

"E’ finito un incubo e la notizia che ci è arrivata venerdì è sicuramente bellissima". Il sindaco Moreno Landrini, dopo giorni in cui erano stati mantenuti la massima discrezione e riserbo sulla vicenda, si fa portavoce della preoccupazione che ha attraversato la comunità spellana dopo la scomparsa di Cristiano Giordano, il ragazzino spellano di 12 anni scappato da una comunità di Grosseto lunedì scorso e ritrovato venerdì sera a Perugia dai carabinieri. "In questi giorni – spiega Landrini – ho sentito tante persone preoccupate e sono stato vicino al padre in questa terribile situazione. La notizia del ritrovamento di Cristiano ci ha tranquillizzato".

Il ragazzino è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì in un Mc Donald’s del capoluogo umbro insieme ad un amico. Sulla sua scomparsa indagava la procura di Grosseto e di certo ora il dossier è finito anche sui tavoli della magistratura umbra. Quello che dovrà essere chiarito è nei contorni della vicenda. Come il ragazzino sia scappato, ma soprattutto come sia arrivato a Perugia e dove si sia nascosto in tutti questi giorni. Dalle autorità alla famiglia, quello che trapelava era la sensazione che il ragazzino fosse arrivato in Umbria nel giro di breve e lì sia rimasto fino al giorno del ritrovamento. Da lì un atteggiamento prudente per evitare una nuova fuga che lo rendesse definitivamente irreperibile. E’ possibile infatti che fosse stato in contatto con qualcuno attraverso un computer e probabilmente ospitato a casa di qualche amico e conoscente. E’ possibile che la sua fuga da Grosseto sia stata pianificata nei minimi dettagli. Poche ore dopo la sua fuga, infatti, era emerso che aveva confessato la volontà di fuggire e di tornare in Umbria dai suoi amici. In Umbria Cristiano Giordano era arrivato nel 2019 insieme al padre, che aveva assunto un incarico in Comune dopo averne ricoperto uno analogo in Toscana. A Spello Cristiano Giordano aveva frequentato un anno di scuole medie e poi era stato affidato ai Servizi sociali del Comune arrivando presso la comunità Crisalide di Grosseto. E’ possibile che il ragazzo torni nella struttura, i cui addetti avrebbero raggiunto Perugia già nella serata di venerdì.

Alessandro Orfei