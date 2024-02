Ragazzino rapinato e filmato, incubo baby gang. Denunciati tre minori

Terni, 23 febbraio 2024 – Rapinato e filmato, con il video che poi è stato postato sui social. Ancora un episodio di criminalità che vede protagonisti dei giovanissimi: succede a Terni, dove tre minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati alla Procura per i minori di Perugia.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Terni, i tre avrebbero accerchiato, spintonato e rapinato di 20 euro, custoditi all'interno della cover del telefono cellulare, un ragazzino di 13 anni. L’indagine è scattata dopo la denuncia da parte di quest’ultimo. Ai militari avrebbe raccontato di conoscere soltanto di vista i tre aggressori.

L’attività dei carabinieri ha consentito di accertare che uno dei tre giovani presunti rapinatori avrebbe filmato l'episodio con il proprio telefono cellulare per postarlo su un noto social network. Proprio partendo dal filmato reperito on line, i carabinieri sono risaliti all’identità dei tre presunti autori della rapina, che sono stati poi riconosciuti dalla vittima. Sulla scorta degli elementi raccolti per i tre è così scattata la denuncia e il sequestro dei cellulari.