Ragazzino pestato, la svolta Arrestato minorenne in un centro d’accoglienza

E’ stato arrestato il minorenne ritenuto responsabile dell’aggressione al coetaneo avvenuta a Città della Pieve nella notte tra il 7 e l’8 agosto. Ora il minore indagato, straniero e partecipante al progetto di accoglienza per minorenni non accompagnati, è stato trasferito in una Comunità fuori regione. Così nelle scorse ore gli sviluppi delle indagini hanno portato il Tribunale dei minori alla decisione, dopo l’accoglimento della richiesta da parte della procura della Repubblica per l’aggressione violenta avvenuta la settimana scorsa in un locale all’aperto della cittadina al confine con la Toscana. Intanto arrivano segnali incoraggianti rispetto alle condizioni del 16enne aggredito e ricoverato in Rianimazione, all’ospedale di Perugia. Nella nota diffusa dai carabinieri di Città della Pieve diretti dal capitano Luca Battistella si parla di un "lento e graduale miglioramento". Una vicenda che ha scioccato l’intera comunità, avvenuta mentre la vittima si trovava nel locale insieme ad amici ed è stato aggredito fisicamente per ragioni considerate "futili" dagli investigatori.

Ad aggredirlo sarebbe stato appunto il minore di origini straniere, già segnalato in passato per episodi di violenza di inferiore entità. Secondo quanto emerge dalle indagini il ragazzino a terra era stato colpito al volto più volte ed era riuscito a sollevarsi, per poi perdere conoscenza a causa dei pesanti colpi subiti e per aver battuto la testa. Era arrivato all’ospedale perugino in condizioni considerate estremamente gravi. Una forte emorragia cerebrale preoccupava seriamente i medici fino ad un delicato intervento chirurgico. A raccontare a La Nazione del tragico pestaggio era stato un pievese presente quella notte nel locale dove sarebbe iniziato, per futili motivi forse legati ad apprezzamenti rivolti a una ragazzina arrivata in compagnia del 16enne finito in terapia intensiva.