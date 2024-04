Ragazzina scippata in pieno centro. Escalation di reati, sicurezza flop

Ragazzina scippata in pieno centro, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, nonostante fosse in compagnia di due amiche e dei rispettivi genitori. E’ successo lungo via Corona e sul posto è intervenuta la polizia, che dovrà vagliare anche le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza per risalire agli autori. E’ un’auntentica escalation quella che sta minando la sicurezza del centro cittadino, in cui si susseguono aggressioni a scopo di rapina e furti a raffica nelle attività commerciali. A denunciare l’ultimo episodio della serie è la mamma della giovanissima scippata che, in un post su Fb, esterna rabbia e angoscia. Anche perché stavolta la dinamica dello scippo è decisamente e i malviventi non si sono fatti alcun scrupolo del fatto che la vittima fosse insieme ad altre persone. Ci sarebbe stato anche un inseguimento nel tentativo, non riuscito, di raggiungfere i due scippatori. " Stanotte intorno alle 1:10 in via Corona - si legge nel post della mamma – due uomini rigorosamente in bicicletta hanno scippato mia figlia. Era in compagnia di due amiche, i loro genitori ed un’altra coppia di adulti. La fortuna è stata che la tracolla della borsa si è rotta (quindi mia figlia non è stata né trascinata né è caduta) e che i papà delle sue amiche, a piedi, non sono riusciti a raggiungere questi delinquenti mentre fuggivano (altrimenti chissà come finiva). Rubato tutto (documenti,tessere varie,circa 80-100 euro in contanti); borsetta bianca con tracolla in metallo dorato, portafoglio. Salvo solo il telefono nuovo che, fortunatamente, aveva in mano". "Uno di loro - continua la mamma della vittima riferendosi agli scippatori – aveva un cappello nero, dal quale fuoriuscivano dei riccioli neri.

E’ intervenuta la polizia di Stato, domattina (oggi ndr) andremo a sporgere denuncia, confidiamo nei filmati delle telecamere della città".

Intanto dilaga l’allarme sicurezza. Il Comitato famiglie centro storica tuona: "Noi residenti ci sentiamo abbandonati. "Prosegue la scia di mancata sicurezza del centro storico - sottolinea il Comitato – , continuamente segnalata da mesi in cui anche in questa settimana santa, le famiglie residenti si sono trovate di fronte a situazioni di degrado, violenza, risse ormai all’ordine del giorno ma anche spaccio, danni a beni pubblici, danneggiamenti ad auto, incursioni all’interno dei condomini e la continuazione di vetrine spaccate dei negozi, come nella serata tra venerdì e sabato, in cui si è registrata l’ennesima terza spaccata nello stesso negozio di corso Vecchio, nel giro di una settimana".

Ste.Cin.