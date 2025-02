"Ragazzi, vi aspettiamo". Grande festa per il podio

Dici Gherlinda ed ecco che si spalanca una sorta di “divertilandia“. Un modo di vivere la giornata dimenticando l’orologio tra le 11 grandi sale cinematografiche (tutte con maxi schermi e le opzioni sonore e di proiezione più avanzate), i 30 punti vendita, varie attività di ristorazione a tutti i livelli, una piacevole e completa sala giochi, una grande palestra, un parcheggio assicurato per 2100 auto (anche al coperto) e ampie gallerie per passeggiare e fare acquisti.

"Il Centro Gherlinda - raccontano i responsabili - è ormai fiore all’occhiello dell’intrattenimento in Umbria. Da quando è stato inaugurato si è subito affermato come il centro più all’avanguardia in regione sia nel campo del divertimento che dello shopping, nonché come luogo di totale relax. Dal 2001, anno di inaugurazione, il Centro ha conosciuto uno sviluppo costante che si è via via tradotto in un successo di presenze sempre più consolidato. Il Gherlinda risulta essere una delle strutture più amate dal pubblico per trascorrere il tempo libero. Non solo per gli umbri, ma anche per gli abitanti della Bassa Toscana e dell’Alto Lazio, grazie alla perfetta sinergia tra l’avveniristico e sempre più valido multisala The Space Cinema e alle attività che si snodano sui due piani, articolati in ampie gallerie piene di luci e colori, oltre alle invitanti vetrine dei negozi. Il Gherlinda rappresenta infatti un polo di attrazione e un vanto per la regione Umbria. Destinato ad un bacino d’utenza particolarmente ampio e flessibile. Shopping, cultura e divertimento sono le armi di seduzione che hanno conquistato grandi e piccini.

Perché affiancare e ospitare l’iniziativa de La Nazione? "Perché rispecchia il nostro modo di essere vicini alle famiglie e alla nuove generazioni in maniera propositiva, come lo fa il Campionato di giornalismo. Il Centro infatti offre un divertimento sano e consapevole. Ecco, anche la lettura dei giornali, a nostro avviso, contribuisce a formare i giovani e a responsabilizzarli. Non a caso abbiamo ospitato la cerimonia di premiazione dell’evento e anche quest’anno rinnoviamo l’invito: quale luogo più adatto del Gherlinda per fare festa insieme ai ragazzi, ai loro insegnanti e alle famiglie?"