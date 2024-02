Ragazzi, non è mai troppo presto per imparare!

Quando si dice che educazione e sicurezza stradale non sono mai troppe, noi l’abbiamo prese alla lettera. Esistono varie tipologie di educazione: educazione verso sé stessi e gli altri, educazione del linguaggio, educazione stradale… Negli ultimi due anni ci siamo cimentati in svariate attività didattiche e ludiche attraverso le quali abbiamo scoperto che educazione e sicurezza stradale possono essere molto collegate. Iniziamo dal generale per poi scendere nei particolari… Cosa significa per noi la parola educazione? Dopo svariati confronti, è venuto fuori che, per noi, il significato generale di educazione è garantire protezione, uguaglianza e sicurezza; è anche correttezza, istruzione e i vari insegnamenti dati dalla famiglia in collaborazione con la scuola. È imparare a comportarsi bene verso gli altri con gesti e parole. Ad esempio, in classe, se facciamo confusione durante la lezione, non permettiamo agli altri di ascoltare. Durante la giornata, le nostre azioni devono far capire il nostro carattere, ma rispettare sempre le altre persone. Se diciamo parolacce o a tavola mangiamo a bocca aperta, siamo maleducati, perché nessuno vorrebbe sentire brutte parole o vedere gesti poco opportuni. Si tratta dunque rispetto per sé stessi e per gli altri.