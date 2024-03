"Ragazzi, guarire si può. Ecco qualche rimedio"

Durante la pandemia in gran parte delle scuole italiane hanno lavorato psicologi con funzione di prevenzione del disagio, di ascolto e di sostegno sia per alunni che per docenti. Ora il Miur sta pensando di rendere stabile la presenza di uno psicologo nelle scuole. Noi, intanto, abbiamo intervistato una psicoterapeuta.

In cosa consiste il suo lavoro? "Risolvere circostanze di sofferenza psicologica".

Che cos’è l’ansia?

"Uno stato emotivo negativo, caratterizzato da preoccupazione, paura, stress e manifestazioni fisiologiche, in relazione a un evento negativo futuro. C’è un’ansia “normale” cioè una reazione che è una specie di meccanismo di sopravvivenza dell’individuo e c’è un’ansia “patologica”. Questa è una vera e propria malattia poiché influisce in modo esagerato nella vita di una persona, complicandone ogni singolo aspetto. Può durare per mesi o addirittura anni, tanto da essere considerata la normalità, anche se non lo è. Questo è il motivo per cui l’ansia patologica non viene diagnosticata in tempo o correttamente".

Quindi si può curare?

"Sì, ci sono diversi modi, sia con rimedi naturali (aromaterapia, fitoterapia, oligoterapia, gemmoterapia) sia con farmaci, oltre al sostegno psicologico". L’ansia è più diffusa oggi o in passato?

"Ora è più diffusa, ma ci sono rimedi migliori rispetto al passato".