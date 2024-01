Ragazza stuprata in piscina. Arrestato 25enne, inchiodato dal Dna

Perugia, 18 gennaio 2024 – Inchiodato dal test del Dna è finito in carcere ieri mattina un 25enne originario di Norcia. Il giovane è accusato dello stupro denunciato a luglio da una 19enne di Fabriano, arrivata in Umbria con un’amica per passare la serata alla sagra di Ponte Pattoli.

Un’uscita fuoriporta che avrebbe dovuto essere di festa, nel cuore dell’estate, e che invece è finita in un incubo. Ci sono voluti mesi di indagini da parte degli agenti della Questura di Perugia, ma quella che gli inquirenti ritengono la vera svolta è arrivata nelle scorse ore, con l’esito della perizia genetica disposta sui componenti del “branco“ che quella notte, al buio dell’impianto sportivo di Ponte San Giovanni, avrebbero partecipato alla violenza di gruppo trascinando nella rete le due giovanissime sotto l’effetto dell’alcol.

Raggiunto dall’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip Elisabetta Massini, ora è accusato di aver violentato la giovane approfittando del suo stato di semicoscienza ed entro le prossime 48 ore potrà fornire la sua versione dei fatti, assistito dall’avvocato Andrea Ulivucci, nell’interrogatorio di garanzia.

La vicenda inizia la sera del 17 luglio quando le due marchigiane arrivano con il treno a Ponte San Giovanni, una delle due è già stata a Perugia e conosce la festa di Ponte Pattoli, tanto che alla stazione le aspetta un amico con la macchina per andare insieme. Ma quando si fa tardi e l’amico se ne sta andando, loro decidono di restare. Hanno appena conosciuto un gruppo di giovani, gli stessi che si offrono di riaccompagnarle alla stazione. "Prima però dobbiamo fermarci al parco delle piscine", questa la condizione che le due giovani accettano.

La storia prosegue nei filmati delle telecamere del parco: poco dopo le 2 del mattino riprendono quattro uomini che scendono da un’auto, uno di loro sorregge con le braccia la vittima e poco più avanti si vede l’amica che invece cammina da sola. Le telecamere interne non funzionano, sono state manomesse da ignoti qualche ora prima. Ma a fare il resto ci pensano le chat di whatsapp (dei telefoni sequestrati), le telefonate con richiesta di aiuto che quella notte arrivano al 112 e le tracce biologiche sul corpo e sugli indumenti della ragazza.

"Quando ho ripreso conoscenza, ero sdraiata a terra, un ragazzo era steso vicino a me e mi teneva ferma per le spalle e l’altro era sopra di me e mi violentava", questo ha raccontato nella denuncia la ragazza. L’altra giovane ha detto di essere stata infastidita e palpeggiata, non ha sporto denuncia, il suo rammarico resta quello di non essere riuscita ad aiutare l’amica perché paralizzata dalla paura.

Entrambe hanno indicato nomi e numeri di telefono, profili Instagram e Facebook per rintracciare i giovani presenti quella notte, ma il 25enne finito in carcere non era tra quelli. A inchiodarlo sono state le indagini successive e un prelievo del Dna che gli inquirenti hanno organizzato sulla base dei loro sospetti. Indagato con il fratello per un altro crimine, il giovane nato Norcia ma di origini straniere, è stato invitato negli uffici investigativi dove ha bevuto e fumato una sigaretta e così è stato estratto il suo profilo genetico poi risultato perfettamente corrispondente con quello isolato sulle tracce biologiche presenti sul corpo della ragazza, che il giorno seguente la violenza - assistita dall’avvocato Ruggero Benvenuto di Ancona – ha trovato il coraggio di denunciare.