Ragazza di 28 anni a piedi lungo la E45, interviene la Polizia Provinciale

Perugia, 24 giugno – È stata fermata da una pattuglia della Polizia Provinciale di Perugia, nella mattinata di oggi 24 giugno, una ragazza di 28 anni, in evidente stato di alterazione, che camminava sulla E45. Durante un normale servizio di pattugliamento, alle ore 8,15, gli agenti della Polizia Provinciale si sono accorti della ragazza che procedeva a piedi lungo la E45, all'altezza della rampa Montone-Pietralunga, in direzione Perugia. Al momento del fermo la donna non voleva avere nessun contatto con gli operatori, poi gli agenti sono riusciti con pazienza a convincerla a salire in macchina ed uscire dalla situazione di pericolo in cui si trovava visto l'orario e il traffico elevato. Successivamente gli agenti hanno provveduto a chiamare i servizi sociali e la mamma della ragazza che sono arrivati sul posto.