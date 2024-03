Ragazza contesa tra botte e coltelli. Denunciato 18enne, operato il rivale

Denunciato per lesioni gravi e porto abusivo di arma bianca il 18enne albanese che durante una lite intorno alle 19 di venerdì ha accoltellato un giovane connazionale di Sansepolcro, poi operato d’urgenza. A quest’ultimo è stata asportata la milza: resta ricoverato in rianimazione all’ospedale San Donato di Arezzo ma non in pericolo di vita. Emergono inquietanti particolari sul gravissimo episodio nella zona del Campaccio a Porta Romana, dove hanno sede alcune scuole. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 25enne sarebbe entrato in conflitto con un coetaneo – da poco maggiorenne e residente a Città di Castello – per la fidanzata, una ragazzina italiana che abita a Sansepolcro, contesa con il rivale. All’ennesimo appuntamento per un chiarimento, il ragazzo – che sarebbe stato vittima a sua volta di violenze da parte del contendente e dei suoi due amici – si è presentato armato e si è difeso colpendo all’addome con una coltellata uno dei presunti aggressori prima di scappare e disfarsi dell’arma. A soccorrere il ferito il personale del pronto soccorso di Sansepolcro, dove gli altri componenti del gruppo lo avevano trasportato per poi lasciarlo davanti alle porte dell’ospedale e far perdere le proprie tracce. Gravi le ferite riportate dal ragazzo, che ha subìto un’operazione. Fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e i racconti dei protagonisti. I carabinieri di Sansepolcro, guidati dal capitano Carmine Feola, hanno identificato i coinvolti, tutte di origine albanese e già noti. Denunciati anche i componenti del gruppo, per percosse e minacce. Pomeriggio di follia quello di venerdì. Il movente del vero e proprio agguato sarebbe passionale, l’epilogo di una escalation di violenza nei confronti del 18enne, il quale ha raccontato agli inquirenti di essere finito nel mirino dei tre da alcuni giorni. Nella vicenda sono coinvolti quattro giovani di età compresa tra i 18 i 25 anni, tutti di origine straniera. Il giovane che ha sferrato il colpo nel frattempo ha tentato di liberarsi dell’arma, ma i carabinieri l’hanno recuperata grazie anche all’intervento del personale del Comune che ha utilizzato un metal detector. La pm Emanuela Greco ha tenuto conto della versione del giovane che ha raccontato di aver agito per difendersi e di aver portato con sé l’arma perché, in più occasioni, sarebbe stato accerchiato, minacciato e anche picchiato. Le indagini proseguono.

Fabrizio Paladino

Claudio Roselli