Rafforzare la vigilanza: aumentano i controlli nel Parco del Monte Subasio

ASSISI – Rafforzare la vigilanza nel Parco del Monte Subasio. La richiesta è stata formulata dall’amministrazione comunale ai Carabinieri forestali: sia sulla base della convenzione con la Regione (il Parco è gestito autonomamente da un ente che vede Assisi come Comune capofila degli altri territori che insistono nella zona, Spello, Nocera Umbra e Valtopina) ma anche alla luce degli ultimi episodi, uno anche terribile - è stato rimarcato - che ha scosso fortemente la comunità. Tema che, negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli, è stato oggetto di un incontro tra il sindaco Stefania Proietti, in qualità di presidente del Parco del Monte Subasio, il colonnello Gaetano Palescandalo e il tenente colonnello Loredana Farneti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, i tecnici del Comune Matteo Castigliego e Umberto Sergiacomi. Il sindaco Proietti ha sottolineato come la richiesta di spingere il piede sull’acceleratore in termini di controlli sui quasi 8mila ettari del Parco per evitare fenomeni di bracconaggio, per un’opera di prevenzione e di tutela dell’ambiente. I vertici dei Carabinieri Forestali hanno condiviso la preoccupazione del Comune e, nel ricordare che sul territorio del Parco sono competenti tre Stazioni dell’Arma (Assisi, Nocera Umbra e Foligno), hanno assicurato un impegno più costante anche se hanno confermato che i controlli vengono svolti continuamente. Nel richiamare la convenzione che affida ai Carabinieri Forestali di svolgere le funzioni di vigilanza in materia venatoria, di pesca professionale e sportiva, sono stati forniti anche i dati dell’attività: nel 2022, nella sola provincia di Perugia, sono stati effettuati 2983 controlli. Le Stazioni che hanno giurisdizione sul Parco Regionale del Monte Subasio (Nocera Umbra, Foligno e Assisi) ne hanno effettuati 776.