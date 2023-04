Raduno Anaca "Più sostegno ai cardiopatici"

GUALDO TADINO – L’assemblea degli scritti all’Anaca, l’associazione per la nuova assistenza ai cardiopatici, che affianca il centro di prevenzione e recupero cardiologico gualdese, ha approvato il bilancio consuntivo dell’attività relativa al 2022. A relazionare il presidente, il professor Carlo Crocetti (nella foto), che ha illustrato anche le numerose attività svolte a favore dei frequentatori del Centro cardiologico e per migliorare le strumentazioni tecnologiche e per costruire prospettive per il futuro. E’seguito il pranzo sociale. Presenti anche varie autorità ed ospiti, "che da sempre ci sostengono", tra cui Roberto Morroni, vice governatore dell’Umbria, gli assessori comunali Giada Commodi e Maria Paola Gramaccia, i medici Silvia Martinelli, del Centro cardiologico ed Euro Capponi, dirigente della cardiologia dell’ospedale di Branca, Guido Monacelli, nutrizionista e Roberta Giacomini degli ’Amici del cuore’.