Radiomatori in azione ’Ponte’ sul Serrasanta

GUALDO TADINO – Una mappatura radio del territorio a corto, medio e lungo raggio viene effettuata in questo fine settimana dalla sezione di Perugia dell’associazione Radioamatori italiani. L’evento, patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino, è in programma nelle giornate di sabato e domenica sulla base del progetto "Serrasanta"; in vetta alla montagna, nella zona dell’Eremo, c’è la installazione temporanea di diversi impianti di antenna operanti in Hf e Vhf per effettuare collegamenti radio. "Lo scopo – affermano gli organizzatori – è quello di verificare se, con l’installazione di un ponte radio mobile nell’area del monte Serrasanta, si riesca a garantire la copertura radio, in condizione di emergenza, su tutto il territorio regionale, riportando le informazioni alla Sala radio regionale della Protezione civile e alle Prefetture di Perugia e Terni, nonché ai Coc dei Comuni su cui saranno presenti gli equipaggi mobili dei radioamatori delle sezioni coinvolte nelle prove". Considerato che per celebrare il centenario della fondazione dell’Aeronautica militare saranno presenti in Umbria le Frecce tricolori, verrà attivato un "nominativo radioamatoriale", col quale si faranno collegamenti da tutto il mondo.