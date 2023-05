Radio Monte Carlo emittente ufficiale di Umbria Jazz

Per il quarto anno Radio Monte Carlo, emittente del Gruppo Jazz, sarà la radio ufficiale di Umbria Jazz che festeggia i 50 anni dal 7 al 16 luglio. Per celebrare al meglio la collaborazione, Radio Monte Carlo promuoverà UJ con tante iniziative: attraverso un ricco percorso di avvicinamento sia on air che sui canali digital e social dell’emittente, si inizierà già da metà giugno per arrivare al racconto in tempo reale dell’atmosfera che si respirerà a Perugia. Dal 7 al 16 luglio infatti, da una speciale postazione allestita nel cuore della città, Radio Monte Carlo farà vivere a tutti gli ascoltatori, un’emozionante esperienza grazie ai programmi in diretta e alle interviste per tutto il periodo del Festival. Le interviste di Rosaria Renna e Filippo Firli in “Due come noi”, di Isabella Eleodori e Alberto Davoli in “Happy Together”, di Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo in “Take it easy” e di Nick the Nightfly (nella foto) nel suo celeberrimo programma “Monte Carlo Nights” sono proprio mirate a coinvolgere l’ascoltatore facendogli assaporare appieno l’unicità dell’evento, per un totale di 130 ore di diretta.