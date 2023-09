Raccordo, stop al traffico. Travi sul cavalcavia della strada di Casanova

Nuovo stop alla circolazione sul raccordo Terni-Orte. Dalle ore 19.30 di oggi alle 7.30 di domani, venerdì, " avranno luogo i lavori di varo delle travi del cavalcavia della strada comunale di Casanova, con conseguente interdizione al traffico di entrambe le carreggiate della sottostante “SS 675 Umbro Laziale”, dal km 6+800 al km 11+600 direzione Orte e dal km 14+100 al km 6+800 direzione Terni" annuncia la Prefettura. In pratica da San Gemini a Terni Ovest. Le travi, della lunghezza di circa 40 metri, saranno trasportate con convogli eccezionali scortati "La necessità della chiusura e gli scenari sottesi erano stati già anticipati nel corso della riuniobe del 13 giugno – aggiunge la Prefettura –. I dispositivi di sicurezza da approntare per l’intervento, necessario per il successivo completamento del collegamento Gabelletta-Maratta con la definitiva realizzazione dell’impalcato, interessato dai lavori di demolizione già dall’ottobre 2022, saranno assicurati grazie alla sinergia operativa che le forze dell’ordine metteranno in campo. Il compartimento Anas ha individuato i percorsi alternativi che interesseranno la viabilità secondaria della provinciale 24 “Marattana”".Il traffico verrà interdetto all’altezza degli svincoli San Gemini e Terni Ovest e convogliato sulla Marattana. In direzione Orte, l’uscita obbligatoria a Terni Ovest e il rientro allo svincolo Maratta 675 bis; in direzione Terniuscita obbligatoria allo svincolo di San Gemini e il rientro allo svincolo di Terni Nord.