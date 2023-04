Raccolta rifiuti e turismo Dal Pnrr quasi un milione

TERNI In arrivo oltre 937mila euro dal Pnrr per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di un turismo sostenibile. Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico) e Asm Terni come gestore del servizio di raccolta e spazzamento per il sub-ambito 4 (Terni e provincia), si sono aggiudicate i fondi da destinare a un progetto innovativo che si concretizzerà, spiega Asm, con il posizionamento di 26 isole ecologiche negli otto comuni gestiti, che contano 42mila turisti l’anno. “Realizzazione di un sistema di isole scarrabili per la gestione dei rifiuti prodotti da flussi turistici e contrasto all’abbandono di rifiuti” è la denominazione del progetto. Si tratta del "posizionamento, in aree strategiche, di isole ecologiche tecnologicamente evolute – afferma l’amministratore delegato di Asm, Tiziana Buonfiglio - realizzate con un’ergonomia e un software bluetooth progettati con l’intento di favorire l’utilizzo anche alle persone diversamente abili. Premiate, quindi, le competenze professionali e la sensibilità di Asm Terni che ha sviluppato il progetto".