Raccolta indifferenziata con ingiunzioni di pagamento

SPOLETO Tolleranza zero verso chi non esegue correttamente la raccolta differenziata. In arrivo nelle case degli spoletini indisciplinati una raffica di decreti ingiuntivi inviati dal Comune, relativi ai verbali di violazione del regolamento sul servizio di gestione integrata dei rifiuti. Non hanno eseguito correttamente la raccolta differenziata, ma non pagano neanche la multa e allora il Comune, già da qualche mese, sta inviando agli utenti morosi l’atto ingiuntivo per estinguere il verbale. La sentinella ambientale preposta alla verifica del corretto smaltimento dei rifiuti domestici, controlla il contenuto dei contenitori dotati di codice a barre e nel caso di infrazioni compila il verbale di contravvenzione che viene poi gestito dal comando della polizia municipale. Nella maggior parte dei casi gli indisciplinati non hanno rispettato l’articolo 16 del regolamento comunale: "Nell’ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle delle raccolte individuate, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separat". In questi casi è prevista una sanzione che va da 25 a 500 euro e i verbali sono prevalentemente di 50 euro, elevati tra il 2018 ed il 2019. L’ente ha inviato le ingiunzioni nei cinque anni previsti prima della prescrizione ed i cittadini avranno a disposizione 30 giorni per presentare ricorso o per pagare, con la sola maggiorazione del costo della raccomandata, per un totale di 56 euro.