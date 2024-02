Raccolta di farmaci. Fino a lunedì il ’Banco’

GUALDO TADINO – Nelle farmacie Capeci e Monte Penna di Rigali e nelle comunali Roberto Calai del centro e di Cerqueto sono presenti volontari di varie associazioni gualdesi: collaborano direttamente con la Fondazione "Banco farmaceutico", nel contesto della "Giornata nazionale del farmaco", per raccogliere donazioni di medicinali come concreta solidarietà verso le persone che ne hanno bisogno. Chi vuole partecipare, come in passato, potrà acquistare uno o più farmaci avvalendosi anche dei consigli dei farmacisti e dei volontari; il Banco farmaceutico donerà quanto raccolto agli Enti assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti ed in difficoltà. Oltre 5.000 farmacie italiane hanno dato la disponibilità per la raccolta, 94 delle quali sono umbre dove si potranno sostenere 49 realtà benefiche, che hanno dichiarato la necessità di oltre 15 mila confezioni di farmaci. L’anno scorso in Umbria sono stati raccolti 8.538 confezioni (valore di 69.190 euro), che hanno contribuito a curare 3.592 persone di 48 realtà caritative del territorio regionale, di cui due presenti a Gualdo Tadino. Loredana Farabi, responsabile locale dell’iniziativa, dice: "Ringraziamo i farmacisti, i volontari e tutte le persone che con la loro disponibilità, generosità e partecipazione consentiranno di raccogliere i medicinali necessari a sostegno delle persone con maggiori difficoltà". La raccolta dei farmaci si chiuderà lunedì 12 febbraio.

Alberto Cecconi