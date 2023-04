Raccolta dei metalli Ecco i nuovi contenitori

CASTIGLIONE DEL LAGO – Da martedì 2 maggio entrano in funzione nel territorio comunale di Castiglione del Lago i nuovi punti di raccolta monomateriale del metallo. La nuova organizzazione del servizio non comporta alcun aggravio economico aggiuntivo per il Comune di Castiglione del Lago, in termini di costi di smaltimento dei rifiuti. La nuova raccolta del metallo è articolata in tre direzioni. Nei Centri di raccolta (le Riciclerie) i cittadini troveranno un cassone scarrabile dedicato al metallo per i barattoli, i contenitori di alluminio e in generale tutto il metallo da riciclare. Nelle 4 Ecoisole informatizzate, collocate a Villastrada, Pozzuolo Umbro, Castiglione del Lago via Leopardi e Castiglione del Lago via Piana (Centro Commerciale ’I tulipani’) i contenitori adibiti alla raccolta di carte e cartone verranno sostituiti da bocchette di conferimento adibite al metallo. Per carta e cartone sono installate ceste in metallo di colore blu nelle quali gli utenti possono conferire questi materiali sfusi. Una novità è anche la raccolta mediante contenitori carrellati per alcune utenze non domestiche. Nello specifico sono stati consegnati 9 contenitori carrellati per la raccolta dei metalli a bar e ristoranti.