Quintana, la sfida L’Animoso del Giotti si aggiudica il Palio Festa e lacrime di gioia

È di nuovo festa per il Rione Giotti che, al termine di una Giostra spettacolare, conquista il 16esimo palio, il secondo consecutivo dopo la Rivincita di settembre 2022. Il culmine dei 15 giorni di festa è uando il popolo del rione biancazzurro alza al cielo l’Animoso, che mette in cascina la sua nona vittoria chiudendo la terza tornata a 2 minuti, 40 secondi e 35’’. Dietro di lui il Badia, protagonista di una grande prova e di una altrettanto importante rimonta con l’Ardito Lorenzo Melosso che ferma il cronometro a 2 minuti 41’63’’. Terzo il Morlupo a 2 minuti 42’ 79’’. Vittoria, per Gubbini, conquistata con un cavallo diverso rispetto a quello dello scorso settembre. Sceglie infatti di far debuttare Daytona man. Esordiente anche un folignate, Luca Morosini per La Mora. Nota di solidarietà: due i faentini in campo: Nicholas Lionetti (Pugilli) e Marco Diafaldi (Cassero). Commovente l’abbraccio del Campo de li Giochi per la città alluvionata e location di un’altra grande Giostra equestre, tanto che l’Ente Giostra sta ragionando su qualche iniziativa di solidarietà. "Sapevamo di partire favoriti – ha detto il priore del Giotti, Alfredo Doni – e questo porta grandi pressioni. Massimo non si è scomposto e si è comportato come un robot". Parla di vittoria emozionante l’Animoso Gubbini: "E’ stato emozionante rivincere con un cavallo diverso, quello che mi aveva spinto a tornare al Giotti. La dedica è per la mia famiglia, alla quale tolgo tempo per allenarmi". "La Giostra è pericolosa perché ci fa morire di emozioni – dice il presidente dell’Ente, Domenico Metelli, al termine – i cavalieri si sono espressi in maniera incredibile. La manifestazione è un crescendo incredibile". Ogni serata Foligno ha avuto il pienone. La sera del Corteo (con la Governatrice Tesei in abiti d’epoca) sono state segnalate in città circa 80mila persone.

A.Orfei