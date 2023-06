Quintana e caso Innocenzi "Il passo indietro vale solo per la Giostra folignate"

Il Pertinace Luca Innocenzi si ferma solo per la Quintana di giugno. Il calendario dei suoi impegni nelle Giostre d’Italia, al momento e salvo diversa decisione, resta immutato. Lo conferma l’avvocato Fabio Michelangeli, che segue Innocenzi nella vicenda che si è aperta dopo il caso della rissa al Campo de li Giochi di domenica scorsa. "La decisione – spiega Michelangeli – vale per la Sfida di Foligno, conseguenza dei fatti accaduti e fonte di un disagio per lui e per tutto il popolo della Quintana. Per evitare dunque tensioni e polemiche, a prescindere dalla macchina che accerterà le responsabilità". Gli occhi delle Giostre equestri erano e restano infatti puntati su Foligno, per conoscere le sorti della stagione di Innocenzi, un cavaliere che di certo fa la differenza nel livello e nello spettacolo delle Quintane d’Italia. La Sfida di Foligno si svolgerà il 17 giugno, e il 23 Innocenzi è atteso ad Ascoli per le prove del Palio.

A fermare Innocenzi potrebbe essere l’arrivo del Daspo del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai. Si paventa questa possibilità, anche se in più fanno notare che i casi di un Daspo che ferma un atleta professionista non si siano mai riscontrati, pur essendo vero che un tale provvedimento, se ritenuto necessario, potrebbe arrivare in maniera unilaterale, senza incontrare limite. Il precedente è la sentenza della Cassazione n.35481 del 2021 che, su un ricorso ad un Daspo di un calciatore dilettantistico, specificava come "per i calciatori professionisti (serie A, B, C) il Daspo non impedirebbe di continuare a giocare, dal momento che la loro attività lavorativa sarebbe così inibita da tale provvedimento, avendo gravi ripercussioni sulla loro vita". Sulla testa di Innocenzi incombe anche la macchina della giustizia quintanara. In questo caso i tempi sono quelli ‘tecnici’ per intavolare un procedimento in grado di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.

L’impressione è comunque quella che, per quanto riguarda la giustizia ordinaria, la conferenza stampa di martedì con il passo indietro del Pertinace e la dimostrazione plastica della ‘concordia’ del popolo quintanaro abbia contribuito a disinnescare in parte la tensione e a tentare di riportare tutto nell’alveo di una ’contrapposizione’ sportiva. Le denunce incrociate tra i coinvolti nella rissa ancora non ci sono e gli animi si sarebbero stemperati già al Pronto soccorso, dove si sono trovati nella serata di domenica.

Alessandro Orfei