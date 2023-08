Quintana di Ascoli vince Melosso Correrà col Badia

FOLIGNO – Lorenzo Melosso vince la Giostra della Quintana di Ascoli d’agosto, in onore di Sant’Emidio.

Melosso è ascolano e difende i colori del sestiere di Porta Romana e a Foligno invece sfida il Dio Marte per il Rione Badia. Per lui è il secondo successo ad Ascoli, in otto partecipazioni. La sua figura è quella di un cavaliere emergente, capace di dare del filo da torcere ai grandi. Solo una settimana fa Melosso ha vinto la Giostra di Sulmona. Ad Ascoli, in sella a Magic Strike, sbaraglia la concorrenza con una grande prova.

Così, al termine della terza tornata, il popolo di Porta Romana esplode di gioia e acclama il campione, alzando il Palio di Andrea Tarli, il 18esimo per il Sestiere. Di certo la gara di ieri sarà ricordata per i colpi di scena. Su tutti la caduta di Nicholas Lionetti, faentino e anche lui impegnato a Foligno con il Pugilli e il cavallo Look Amazing, lo stesso con cui Melosso ha vinto la sua Quintana della Sfida nel 2022. E infatti il pensiero, subito dopo la vittoria e la festa è anche per lui: "Sono molto dispiaciuto per Look Amazing, un cavallo con cui ho vinto a Foligno e a cui ero legato. Mando un abbraccio ai proprietari della scuderia, un saluto poi a Massimo Gubbini. Lui è un grande amico e un modello da seguire per me. Dedico la vittoria di questa Giostra alla mia famiglia". Lionetti ha riportato un trauma ad una spalla mentre il suo cavallo ha avuto la frattura della zampa anteriore destra .

Alessandro Orfei