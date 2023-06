Quintana, che lo show abbia inizio Metelli: "Tante presenze e iniziative Finalmente torniamo al 100%"

di Alessandro Orfei

"Una Quintana della normalità, che si lascia indietro il periodo del Covid". Il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, è in frenetica attività ma traccia un bilancio più che positivo della Giostra della Sfida del 2023, che stasera entra nel vivo con il Corteo storico e che domani porterà i Rioni a sfidarsi al Campo de li Giochi. "Abbiamo registrato tante presenze in taverna – spiega – e nelle iniziative, anche se il meteo non è stato clemente. Ce lo aspettavamo perché finalmente torniamo al 100 per cento, con tutte le iniziative a cui abbiamo dovuto rinunciare nel periodo della pandemia. E chiuderemo in bellezza domani (stasera, ndr) e sabato al Campo. Il tempo stavolta sembra essere positivo". Metelli si fa portavoce della soddisfazione di tutte le istituzioni cittadine, dai priori all’amministrazione comunale: "Si è aperto un anno speciale, il calore dei cittadini conferma il fatto che sono stati compresi gli sforzi fatti nel periodo della pandemia, per resistere". Salutata con favore anche la notizia della conferma per altri due anni di Domenico Sorrentino come vescovo di Assisi e Foligno: "Trascorreremo altre Quintane insieme e questo per noi è una gioia – dice Metelli – ma ci raccomanderemo al Santo Padre affinché lo lasci a Foligno anche nel 2026, per permettergli di festeggiare insieme a noi l’80esimo compleanno della Quintana". Proprio il 2026 sarà un anno spartiacque per il nuovo mandato di Metelli: "Archiviate le Giostre del 2023 apriremo il dossier dell’80esimo anniversario creando un Comitato dei festeggiamenti. Le mie aspettative per il nuovo mandato sono che la Quintana si scrolli di dosso la patina di folclore che fuori da Foligno troppi ancora gli danno. Ci consolideremo sempre di più come la manifestazione più bella d’Italia". Il mezzo per farlo potrebbe essere proprio il Gareggiare dei convivi: "E’ una di quelle iniziative che andrà potenziata – spiega Metelli – lo stesso presidente di giuria di quest’anno ci ha sottolineato l’unicità a livello europeo dell’iniziativa. Per questo occorrerà aprire una riflessione attenta su come valorizzarlo, magari riuscendo a portare la magia dell’atmosfera barocca del cibo tutto l’anno. Chissà che la soluzione non possa essere un ristorante barocco? Vedremo". Metelli vuole sfruttare la carica e gli investimenti nel turismo della giunta regionale e comunale: "Non abbiamo mai visto tutta questa gente per la Quintana".