Quintana, arriva l’ora della verità Stasera la ’Giostra della Sfida’ Fiato sospeso al Campo de li Giochi

Il Campo de li Giochi "Marcello Formica e Paolo Giusti", in versione sold out, è pronto ad accogliere folignati, appassionati e turisti nello spettacolo della Giostra della Sfida. Una delle Giostre equestri più belle d’Italia, dove sono nate delle vere stelle del firmamento tra i cavalieri, chiamati poi a dettare legge e a dominare tutte le manifestazioni del genere in Italia. Una sfida che dovrà decretare "il più bravo tra i bravi", come recita il Bando, e che anche quest’anno, con le limitazioni del Covid ormai lontane, è destinata a dare spettacolo. Si tratta infatti di una gara equestre dove rivive una competizione di ‘amore e potere’ e dove in palio c’è il prezioso drappo, realizzato in questa edizione da Dario Agati.

Per conquistare la vittoria, ogni cavaliere deve compiere un percorso di 754 metri, ad otto. Nell’intersezione di esso viene fissata una copia dell’antica statua lignea del Dio Marte. Nel braccio destro, disteso all’esterno, e sotto al pugno serrato, dal 1946, vengono appesi gli anelli che, con una lancia metallica, dovranno essere infilati dai cavalieri in sella ai cavalli lanciati al galoppo. Gli anelli sono di tre diversi diametri: cm 6 per la prima tornata, cm 5,5 per la seconda e cm 5 per la terza. Il cavaliere che nel minor tempo e con minor numero di penalità avrà compiuto la sua corsa, vincerà il Palio. Si deve evitare di abbattere le bandierine.

Ogni passaggio sotto la statua corrisponde ad un anello da prendere con la lancia. Una volta tagliato il traguardo, il cavaliere deve mostrare alla giuria i 3 anelli sfilati. Ogni anello sfilato e presentato ai giurati vale 30 punti mentre ogni bandierina abbattuta comporta una penalità di 10 punti, ne consegue che il massimo punteggio ottenibile in una singola tornata è di 90 punti. Tutti i cavalieri che non hanno totalizzato 90 punti nella tornata vengono automaticamente esclusi da quella successiva. Il cartellone degli appuntamenti indica l’avvio della Giostra alle 21, quando dovrebbero iniziare ad arrivare al Campo i figuranti dei Rioni. Poi la cerimonia ufficiale di avvio della Giostra, con tanto di lettura del bando da parte dello storico attore folignate Claudio Pesaresi. Sarà così la degna conclusione di una edizione che segna la ripresa della piena normalità. Sono tornati, infatti, la Cena Grande, il Gareggiare dei Convivi e a settembre riprenderà in tutto il suo splendore e la sua grandiosità la ‘Fiera dei Soprastanti’.