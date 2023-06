Quindici ragazzi umbri inscenano una rissa per non pagare il conto

CIVITANOVA MARCHE – Scelgono un locale di Civitanova per un addio al celibato e per non pagare il conto fingono una rissa. È l’escamotage che ha adottato un gruppo di ragazzi umbri che sabato sera si sono ritrovati al Madeira, sul lungomare sud. Hanno mangiato e bevuto e poi al momento di andare a pagare il conto, che ammontava a 800 euro, hanno finto problemi nella raccolta dei soldi, due di loro hanno cominciato a discutere e sono partiti calci, spinte e cazzotti. Ma tutto per finta e per guadagnare l’uscita dal locale e poi darsi alla fuga.

Una quindicina i giovani che avevano quindi deciso di passare la serata a scrocco. La scena, che si è trascinata anche fuori dal locale, è stata ripresa dai cellulari e quel video (nella foto un frame) è finito sui social e dalle immagini i titolari del locale hanno potuto capire che era stato tutto predisposto per potersene andare senza pagare.

Gli umbri si sono poi trasferiti in un altro locale, dove hanno fatto nottata, e poi al momento di rientrare a casa uno di loro è ripassato davanti al Madeira dove un addetto alla sicurezza lo ha riconosciuto e fermato. Il ragazzo a quel punto ha confessato tutto ed è stato lui a saldare il conto anche per i compagni. Il titolare del Madeira non ha quindi sporto denuncia.