Quindici abeti da Pinzolo. Il simbolo del Natale nei quartieri della città

Il Comune di Perugia ha consegnato 15 alberi in vari quartieri cittadini e nel centro storico. Quest’anno gli alberi provengono dal Trentino, in omaggio all’arcivescovo Ivan Maffeis nativo di Pinzolo. Gli abeti di 4 metri di altezza corredati da eleganti stalli sono stati consegnati ai quartieri di via dei Filosofi, Prepo, La Cupa, Piazza Grimana, Via Mazzini, via Birago, Ponte d’Oddi, Infanzia Il Tiglio, S.Sisto, Montebello, Madonna Alta, Elce. Il Comune ringrazia la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Pinzolo per la sorpresa.