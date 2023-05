Qui si mette in pratica l’economia circolare La tecnica sposa soluzioni ecologiche e creatività

Riduci, Riutilizza, Ricicla… Se ripeti questa formula molte volte, entrerai nell’ottica dell’economia circolare, la teoria che lo spreco non ha ragione di esistere. Con la Tarkett, un’azienda sostenibile di Narni, abbiamo avuto la possibilità di visitare la parte rinnovabile della nostra regione. Una bella storia da raccontare che con la ricerca vuole preservare le risorse naturali e ridurre l’impatto ambientale senza compromettere il confort e la salute. Una dimostrazione di economia circolare finalizzata alla produzione del linoleum che, con una ricetta di 120 anni, utilizza il 97% di materie naturali, 100% riciclabili come olio di lino, resina di pino, juta, farina di legno, farina di sughero, carbonato di calcio. Il suo programma di recupero, ReStart, offre il riciclo degli eccessi di materiale post-installazione e post-utilizzo e permette di risparmiare risorse naturali e di ridurre le emissioni derivanti dall’incenerimento. Durante la visita di questa azienda abbiamo direttamente verificato e apprezzato le soluzioni ecologiche e la creatività, l’efficienza energetica, il risparmio di acqua e l’abbattimento totale di CO 2 . Da questa esperienza abbiamo imparato che, investendo sulla ricerca e sul riciclo, un’azienda può progredire senza sacrificare o inquinare l’ambiente.