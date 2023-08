Qui la benzina si paga meno che altrove

L’Umbria è una delle regioni dove la benzina costa meno: siamo infatti quart’ultimi sia per il prezzo della verde che del diesel, anche se in questi primi giorni di agosto qui il pr4ezzo è aumentato più che altrove. A rilevarlo, l’Unione consumatori che indica in 1,908 il prezzo medio della benzina e 1,759 quello del gasolio. Ciò signifca che su 50 euro l’incremento è rispettivamente di 90 centesimi e 2,20 euro. Rispetto alle regioni, secondo l’elaborazione dell’associazione sui dati medi del Ministero, è il Lazio la regione più cattiva in termini di incremento di prezzo, con un rialzo dal 1° agosto di 1,9 cent per un litro di benzina self, pari quasi a 1 euro (95 cent) per un rifornimento. Al secondo posto delle regioni meno virtuose, Marche, Umbria, Molise e Friuli Venezia Giulia, con un balzo di 1,8 cent al litro, 90 cent per un pieno. Per il gasolio, invece, la regione peggiore è il Molise con un salto in appena 4 giorni di 4,5 cent al litro, 2 euro e 25 cent per un rifornimento. Al secondo posto l’Umbria, 4,4 cent al litro (2,20 euro a pieno).