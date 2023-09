Qui il primo impianto “agrivoltaico“ d’Italia

FOLIGNO Il primo impianto italiano del progetto “Agrivoltaico open labs“, promosso in Italia da Enel Green Power con il coinvolgimento di aziende agricole del territorio, centri di ricerca, università e start-up, è entrato in funzione a Colfiorito, presso l’azienda agricola “La Valletta“. Si tratta di una iniziativa che intende dimostrare l’efficacia dell’integrazione tra produzione di energia solare e agricola, la salvaguardia della biodiversità e il miglioramento dei servizi ecosistemici, con soluzioni tecnologiche innovative. Quello di Colfiorito è il primo dei cinque laboratori agrivoltaici che Enel Green Power sta realizzando in Italia e si caratterizza per un altissimo livello di innovazione tecnologica, oltre che per la produzione agricola di eccellenza di zafferano e lenticchie. L’impianto agrivoltaico pilota di Colfiorito, infatti, ha una potenza massima di 44kWp (kilowatt picco) grazie ad una tecnologia sviluppata dalla start-up Sentnet di Gualdo Cattaneo, con moduli fotovoltaici bifacciali che hanno una struttura fissa verticale, quindi a minimo ingombro, disposti in modo da non creare ombreggiamenti alle file di pannelli parallele, favorendo in tal modo un’integrazione massiva delle attività agricole con superficie coltivabile maggiore del 90%. L’altro elemento di grande innovazione riguarda l’acqua: l’impianto di Colfiorito, infatti, è dotato di un sistema di recupero dell’acqua che, attraverso dei convogliatori in acciaio installati proprio sotto i pannelli, viene raccolta in delle canalette e condotta a vasche di raccolta dedicate che poi vengono utilizzate per l’irrigazione delle colture. Tra i pannelli solari crescono anche lenticchie e zafferano di alta qualità, prodotti perfettamente integrati con l’attività dell’azienda agricola che a Colfiorito si occupa di queste colture da anni.