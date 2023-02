’’Questo non è amore’’, incontro con 300 giovani alla Scuola di Polizia

SPOLETO – Circa 300 giovani studenti in occasione della ricorrenza di San Valentino, festa degli innamorati, hanno partecipato alla scuola di polizia all’iniziativa promossa dalla Polizia di Perugia (foto), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la campagna "Questo non è amore". Presenti tra gli altri anche il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai; il sindaco della città, Andrea Sisti, il dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Rita Pitoni. L’incontro è iniziato con i saluti del Direttore dell’Istituto Lanari, Maria Teresa Panone, che si è detta soddisfatta di ospitare l’iniziativa, si è parlato dell’amore nelle sue varie declinazioni. Dopo un’analisi sul concetto "Questo non è Amore" e la spiegazione dell’attività della Polizia di Stato contro la violenza di genere, i relatori hanno affrontato il tema, nelle sue accezioni più positive: l’amore come rispetto per sé e per gli altri e l’amore come energia vitale. "La Polizia di Stato – ha detto il questore Bellassai – sarà sempre impegnata nel contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza. È dal confronto con i nostri giovani che si pongono le basi per una reale ed efficace prevenzione".