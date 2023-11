“Questo non è amore“: alleanza Questura, Università e Scuola

Perugia Il tema della violenza sulle donne è un fenomeno sociale che vede la Polizia di Stato impegnata in una efficace azione di prevenzione e contrasto, attuata anche con la campagna permanente “Questo non è Amore 2023”. Proprio la convinzione che uno sforzo sinergico delle Istituzioni, rivolto in particolare all’educazione dei giovani cittadini del domani, possa arginare questo grave fenomeno ha indotto la Questura in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, a condividere con l’Università, l’Ufficio scolastico regionale e il Comune un’iniziativa dedicata al tema. Domani alle 9,30, alla Notari presenti le autorità e gli studenti dell’I.I.S. Cavour Marconi Pascal, dell’Itts Volta e del Classico e Musicale Mariotti, si terrà un convegno in cui interverranno esperti in materia di prevenzione della violenza sulle donne. Al termine, sarà firmata una lettera di intenti tra la Questura e l’Università finalizzate alla predisposizione di un protocollo per favorire la presa in carico anche per incidere sui casi di recidiva.