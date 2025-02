"Questo istituto è un’eccellenza". Genitori a difesa dello Spagna-Campani

"L’Istituto Spagna - Campani è una scuola con percorsi di studio qualificati, un organico favoloso, insegnanti attenti alle esigenze degli alunni, una dirigente scolastica sempre presente alle attività formative che vengono redatte". Sono le parole dei genitori degli studenti della 5^ Ele ad oltre due settimane dalla vicenda che ha portato alla denuncia di uno studente per aver aggredito un compagno di classe con un tirapugni. "Vista la vicenda spiacevole di qualche settimana fa – scrivono i genitori in una lettera aperta – ci fa piacere invece tirar fuori quello che la scuola, questa scuola, dà ai nostri ragazzi e quanto tiene a loro, cosa non di certo scontata, e non ci piace che prenda una nomina sbagliata su vicende che tra l’altro sono accadute al di fuori di essa".

I genitori sottolineano "il grande impegno non solo mattutino, ma soprattutto pomeridiano, con i mille corsi con attestati finali che la scuota mette a disposizione, oltre a quelli di recupero, tutti totalmente gratuiti". "Non dimentichiamo – spiegano ancora i genitori – che è stato attivato anche uno sportello psicologico aperto a studenti, genitori e professori, sempre gratuito, che è stato molto apprezzato".

All’interno dell’istituto viene posta particolare attenzione verso gli atteggiamenti sbagliati: atti vandalici, maleducazione, mancanza di rispetto… Insomma, tutto ciò che non è ammissibile dal regolamento scolastico. In questi casi vengono attivate sanzioni che spaziano da note a rapporti, fino a sospensioni o pomeriggi alla Caritas, in base alla gravita del caso. "Può sembrare una cosa esagerata – spiegano ancora i genitori della 5^ Ele – ma serve a far crescere i nostri ragazzi e farli maturare. Ci spiace che in città passi un messaggio sbagliato sull’Istituto Spagna - Campani che invece è una eccellenza scolastica locale, prova ne è il fatto che gli studenti una volta usciti da qui trovano subito lavoro: il rapporto Eduscopio ha riconosciuto il nostro istituto come il secondo miglior tecnologico in Umbria. Abbiamo dunque deciso di scrivere questa lettera aperta perché è giusto fare chiarezza e dare alla scuola il giusto valore per quello che offre".