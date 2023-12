"Questo è un attacco all’identità dei nostri istituti e dei territori"

"Da questa estate è partito un percorso con l’obbiettivo di ridimensionare gli istituti scolastici in tutta Italia, diminuendo l’autonomia delle scuole più piccole. Questo percorso non ha mai voluto tenere in considerazione la voce degli studenti e delle loro rappresentanze". Ieri Altra Scuola e Rete sono scese di nuovo in piazza per dire non agli accorpamenti in Umbria. "Nel Piano della Regione – spiega il coordinatore regionale dei due sindacati studenteschi Francesco Palmiotto - sono stati inseriti anche gli accorpamenti tra il Liceo Classico “Plinio il Giovane” e l’IIS “Patrizi” Baldelli-Cavallotti” e tra l’istituto Alberghiero di Assisi e il “Polo-Bonghi”. Chi governa un territorio dovrebbe preoccuparsi di ascoltare le parti sociali prima di prendere decisioni così importanti". Marco Poggioni, rappresentante degli studenti dell’Alberghiero di Assisi "L’accorpamento – spiega - è un attacco all’identità dell’alberghiero, ai suoi riconoscimenti dell’Unesco e della repubblica come scuola d’eccellenza. L’alberghiero è sempre stato un istituto all’avanguardia per gli studenti, che hanno bisogno di proseguire sulla linea che è stata tracciata in questi anni, per avere un percorso lineare e senza tagli".