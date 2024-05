“Questo è il tempo in cui attendo la grazia“. La biografia onirica di Pasolini ’chiude’ il Morlacchi

Nel segno di Pier Paolo Pasolini si chiudono le stagioni del Morlacchi di Perugia e del Secci di Terni. A far scendere il sipario è lo spettacolo “Questo è il tempo in cui attendo la grazia“ tratto da Pasolini e diretto da Fabio Condemi con protagonista Gabriele Portoghese (nella foto). Al Morlacchi va in scena questa sera con doppia replica alle 19.30 e alle 22 e domani alle 20.45 nell’ultimo appuntamento della “Rassegna al Ridotto“ quindi con lo speciale allestimento che porta il pubblico direttamente in palcoscenico mentre al Secci è atteso giovedì e venerdì alle 20.45. “Questo è il tempo in cui attendo la grazia“ è una biografia onirica e poetica di Pasolini attraverso le sue sceneggiature. I temi dello sguardo e della descrizione verbale di un’opera d’arte sono centrali in questo lavoro, Si comincia col bambino che vede il mondo, la luce, la natura, sua mamma per la prima volta (“Edipo“) e si prosegue con lo sguardo antico e religioso sul mondo del Centauro (“Medea“) e si arriva fino allo sguardo su un’Italia imbruttita (la forma della città) passando per la “disperata vitalità” presente nel fiore delle Mille e una notte e per la scena della Ricotta nel quale il regista viene intervistato e recita “io sono una forza del passato”. "Il materiale letterario che abbiamo scelto – dic eil regista – è tratto dalle sceneggiature: sfogliando una sceneggiatura di Pasolini entriamo immediatamente nella sua officina poetica. Quello che ci interessa esplorare non è il suo cinema (cioè il prodotto definitivo delle sceneggiature) ma il suo sguardo. Uno sguardo che ci riguarda, sempre". Il titolo dello spettacolo è tratto da un verso della poesia di Pasolini, “Le nuvole si sprofondano lucide“, i biglietti si pososno prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222 o acquistare online sul sito www.teatrostabile.umbria.it