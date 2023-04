"Questa non è una malattia. Stop ai luoghi comuni E’ un diverso modo di elaborare informazioni"

La dislessia è una malattia?

"No: è una caratteristica “neurobiologica”, un diverso modo di elaborare le informazioni necessarie per leggere. Caratteristica con la quale si nasce e che si manterrà per tutta la vita come avere gli occhi neri".

Essere dislessico vuol dire essere poco intelligente?

"Significa essere un ragazzo intelligente, mentalmente e fisicamente sano che utilizza un’enorme quantità d’energia nella lettoscrittura. Una fatica nello stare al passo con i compagni aggiunta alla ferita emotiva di etichette ingiuste".

Cosa deve fare una famiglia per sapere se il figlio è dislessico?

"A partire da una valutazione ci sono specialisti esperti della propria Asl di appartenenza e specialisti autorizzati dalla Regione che svolgono privatamente la libera professione".

La dislessia è caratterizzata da fattori genetici e ambientali?

"Ci sono delle influenze genetiche sullo sviluppo delle abilità di lettura che concorrono determinare diverse tipologie di geni e fattori ambientali in cui i bambini sono continuamente esposti che possono modificare lo sviluppo di tali abilità".