"Questa laurea è una conquista e una rinascita"

"La mia laurea è andata molto bene. Mi sono laureato con grande distinzione. Ora sto pensando di trovare lavoro in Italia. Se c’è una possibilità di dottorato, posso anche continuare con lo studio. Vorrei visitare la mia famiglia, e dopo aver festeggiato i miei successi insieme a loro tornerò in Italia per cercare lavoro". Kang Chawach, 29 anni, una moglie e tre figli, si è laureato ieri all’Università di Perugia con 110 e lode in Biotecnologie Agrarie e dell’Ambiente. Accolto dall’Università e accompagnato da Caritas Perugia, Kang è uno degli studenti di “Unicore 2.0“, i Corridoi Universitari che hanno come scopo di garantire un percorso di ingresso regolare e sicuro per proseguire gli studi accademici, sostenere l’ingresso nella vita accademica e l’inserimento nel tessuto sociale locale. Grazie a questa iniziativa umanitaria questo bravissimo studente può voltare pagina e costruire un futuro migliore per sè e la sua famiglia che è ancora in Sud Sudan, dilaniata dalla guerra. "La “rinascita di Kang - racconta con il cuore la sua tutor Marta Castellani - ha una data: l’ 11 settembre 2020. Da quel giorno iniziava un magnifico percorso di cura e accompagnamento per questo ragazzo, rifugiato politico in Etiopia, dove già aveva conseguito la Triennale. Un percorso che ha portato lui e noi che facciamo parte dei Corridoi Universitari ad una gioia immensa raggiunta con la laurea magistrale".

"UniCore 2.0 - aggiunge don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia – è promosso e finanziato da Caritas Italiana alla quale va tutta la nostra gratitudine per averci permesso di essere parte di questo percorso durato due anni e mezzo. Un grazie speciale da tutti noi a Marta Castellani tutor del progetto, che con passione, competenza, entusiasmo, dedizione e tenacia ha detto sì a questa prezioso avventura aprendo le porte della nostra città a Kang, accompagnandolo come studente e come fratello. Un grazie anche ai partner di progetto Università degli Studi di Perugia, Chiesa Valdese di Perugia Cidis Onlus senza i quali nulla sarebbe stato possibile".

Castellani, tutore e angelo custode del neo dottore, racconta che Kang è uno studente modello. "Qualche volta lo abbiamo invitato a cena, o ad uscire per prendere un gelato. Niente. Non c’è stato verso di convincerlo: “devo studiare“, diceva. 2per me è troppo importante prendere questa laurea“".

Silvia Angelici