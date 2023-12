Quelle “Scritture d’inverno“ tutte da leggere con UmbriaLibri a Terni

Entrano nel vivo le “Scritture d’inverno“, ovvero la nuova edizione di UmbriaLibri a Terni che oggi e domani propone una cartellone di eventi di grande richiamo popolare, accostati a scrittori di alta qualità letteraria e a serate di musica e parole che vogliono confermare l’esperimento già messo in campo a Perugia: "Una festa culturale – che dura l’intera giornata – dice il direttore artistico Angelo Mellone – un evento costruito su un flusso di appuntamenti per cui chi partecipa può lasciarsi cullare per un intero fine settimana"

Tra gli appuntamenti principali, oggi alle 12 nella sala Candelori di palazzo Montani Leoni c’è “Alla scoperta di Amarsi“, con l’anteprima della mostra sull’amore nell’arte a cura di Costantino D’Orazio. Alle 17, alla biblioteca comunale Angelo Mellone intervista Pierluigi Diaco e, alle 18, Daisy Goodwin, per il centenario della nascita di Maria Callas, presenta il libro “Diva“. A seguire, sempre alla biblioteca comunale, alle 19, il regista e scrittore Fausto Brizzi presenterà il libro “Siamo scritti a matita“. Chiude la serata, alle 21.30 al Teatro Secci “In fin dei conti... la fine del mondo“, due spettacoli in uno con Andrea Perroni (nella foto) e Angelo Mellone.

Domani giornata conclusiva della manifestazione. Alle 11, alla Bct, Daniela e Luca Sardella presenteranno il libro “Una pianta per amica’’ mentre alle 12 sarà la volta di Federico Palmaroli Osho con “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra? Splendori e (miserie) di un anno italiano“. E ancora alle 15.45, alla biblioteca comunale, arriverà Marco Damilano con “La mia piccola patria“ e alle 16.30 Fabrizio Roncone con “l potere di uccidere“ mentre alle 17.15 è atteso Maurizio De Giovanni con il suo nuovo libro “Soledad. Un dicembre del commissario Ricciardi“ per proseguire alle 18 con Monica Satta e “Figli imperfetti. La forza e la fragilità della Generazione Z“. E per il gran finale, alle 18.45 Gigliola Cinquetti racconterà il suo libro “A volte si sogna“ per chiudere in bellezza UmbriaLibri 2023.