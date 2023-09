Quelle opere sott’acqua. Tutti pazzi per ’Blub’

CITTA’ DI CASTELLO – Preceduta da un’incursione artistica in alcuni vicoli e angoli della città con le sue opere – riconoscibili poiché immerse sottacqua – è in corso a Città di Castello in Pinacoteca un’esposizione dedicata allo street artist Blub. Alla vigilia dell’inaugurazione della mostra per i cittadini di Città di Castello Blub ha lasciato la sua impronta con molteplici opere che sono state rappresentate sugli sportelli del gas e dell’elettricità del centro storico, oltre ad altre due rappresentazioni che ha lasciato in Pinacoteca.

L’arte di Blub viene definita "molto gentile" perché colora gli angoli dimenticati delle strade delle città in modo riconoscibile e inoltre disegna le icone dell’arte e i personaggi famosi del passato con indosso una maschera da sub.

Ed è stato un fine settimana segnato da un incredibile successo per la mostra dal titolo "Alla ricerca di Blub", esposizione organizzata dai bambini e dalle maestre della Scuola Primaria di Riosecco. Il 17 settembre è stato tagliato il nastro inaugurale negli spazi della Pinacoteca comunale, alla presenza dell’assessore Michela Botteghi e di numerosi cittadini. All’interno della mostra sono presenti dieci opere originali dell’artista, una sezione fotografica e uno spazio didattico in cui i bambini possono sperimentare creatività e attività laboratoriali partecipando a una grande "opera in divenire" dedicata proprio a Blub e alla sua arte. La mostra proseguirà tutti i giorni, lunedì escluso, con orario 10-13, 14.30-18.30, fino al primo ottobre.

Sempre con il coinvolgimento diretto dei bambini, affascinati da questo ’strano’ mondo.