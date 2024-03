Quelle continue interruzioni della superstrada che fanno infuriare i pendolari folignati

FOLIGNO Lavori, interruzioni, disagi e polemiche. Emergono dalla lettera di un gruppo di pendolari di Foligno che percorrono due-tre volte alla settimana la superstrada Foligno-Civitanova Marche. L’arteria è interessata non solo dai lavori nella galleria Varano danneggiata dall’incendio e transitabile in una sola corsia (la cui riapertura totale è prevista entro maggio) ma anche da altri interventi che obbligano auto e mezzi pesanti ad uscire a Camerino per riprendere la superstrada a Muccia. "Siamo consapevoli che la nuova arteria necessita degli interventi di manutenzione mirati a garantire il livello di sicurezza ma facciamo fatica a capire i motivi delle deviazioni sul vecchio tracciato della statale 77 Val di Chienti – osservano i pendolari – . Come è possibile che una strada a distanza di quasi otto anni dall’apertura necessiti di queste continue interruzioni il cui traffico è limitato in una sola corsia. Disagi non riscontrabili sul vecchio tracciato della 77 Val di Chienti, che nonostante sia orfana di quelli accorgimenti moderni e tecnologici è quasi sempre percorribile, al contrario della Foligno-Civitanova a più riprese interessata da interruzioni di qualche mese". "Sarebbe opportuno che Anas facesse luce sui continui disagi – continuano i pensolari – , per assicurare ai cittadini garanzie sulla sicurezza della nuova arteria. Situazioni analoghe si riscontrano sulla superstrada Foligno-Perugia, sul Verghereto e da mesi sul valico della Somma, a conferma dei problemi che caratterizzano la viabilità in Umbria".

C.Lu.