Quella storica visita Quando il principe venne ad ammirare arte e bellezze di Assisi

"Sono felicissimo del fatto che quello che al tempo della visita nella nostra casa era Carlo, Principe del Galles, oggi diventi re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Seguirò da casa, la solenne cerimonia nell’Abbazia di Westminster". Parla così Ennio Riccardi che, insieme al fratello Piero, nella primavera del 1986, ospitò nella sua casa, lungo la strada che conduce alla Rocca maggiore, il Principe Carlo in visita privata ad Assisi. Doveva essere in incognito, ma la sua presenza non passò inosservata. Il figlio della regina Elisabetta, che si trovava in Italia ospite di amici a Firenze, aveva manifestato il desiderio di ammirare il ciclo di affreschi della Basilica dedicata a San Francesco. Desiderio esaudito, con l’allora vicario del Sacro Convento padre Nicola Giandomenico con cui pranzò nel refettorio insieme ai frati. Nel pomeriggio, la visita ai fratelli Riccardi, nella dimora che era stata di proprietà della Contessa di Berkeley "Era stato lo storico dell’arte Federico Zeri, nostro amico, ad annunciarci qualche giorno prima che ci sarebbe stata la visita di un importante personaggio..." ricorda Riccardi. Oltre all’ospitalità, il futuro sovrano aveva deciso di sfruttare l’occasione, soprattutto il luogo, per quella la sua passione: la pittura ad acquerello.

E così, sotto lo sguardo discreto della guardia del corpo rimasta al suo fianco – intervenuto con un ombrello quando la pioggia aveva provato a rovinare (invano) il momento artistico - aveva cominciato a dipingere il paesaggio, uno scorcio della valle del Tescio. "Che poi – dice Riccardi – fu esposto in Italia, a Macerata. Scambiammo poche parole ma ricordo nitida la sua grande sensibilità, l’amore per l’arte italiana, la pittura, la scultura". L’allora principe Carlo fece anche due richieste, entrambe esaudite: acquistare una terracotta olearia del 1600 presente nel giardino di casa Riccardi e la possibilità di avere, a Londra, una quantità di coppi che aveva visto sui tetti di Assisi.

Maurizio Baglioni