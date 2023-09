Quel tesoretto da 4 milioni: "Servirà a sociale e imprese"

Quattro milioni risparmiati l’anno scorso dalla struttura regionale dell’Assemblea legislativa e la scelta – su invito della Corte dei Conti – di "stornarli" a favore del bilancio della Regione per sostenere le imprese e il sociale. E’ la decisione maturata ieri in Consiglio regionale che - tecnicamente - ha approvato all’unanimità l’atto che prevedeva variazioni nell’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione del Rendiconto 2022 con il consigliere Thomas De Luca (M5S) non ha partecipato al voto. Nei fatti il provvedimento segue le indicazioni espresse dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica di qualche settimana fa in cui la Sezione controllo aveva consigliato di unificare il risultato di amministrazione consolidato dell’Assemblea legislativa a quello della Giunta. Con questo atto, che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sarà possibile trasferire l’avanzo dell’Assemblea legislativa pari a 4 milioni, una sorte di "tesoretto" limitatamente alla parte libera che vedremo come verrà utilizzato. Donatella Porzi (Azione), ha detto che "la nostra istituzione può fare delle cose che ha rinunciato a fare e che potrebbero essere molto utili" e che "quie fondi potevano essere usati per la formazione del personale". Di avviso contrario l’Ufficio di presidenza, guifdato da Marco Squarta, secondo cui "il trasferimento alla Giunta regionale di 4 milioni di euro, saranno destinati a beneficio delle imprese umbre e dell’ambito sociale. Sono due destinazioni che abbiamo fortemente indicato e che l’Assessore al bilancio saprà utilizzare al meglio". Ecco se magari venissero usati anche per ridurre il costo degli abbonamenti degli studenti male non sarebbe.