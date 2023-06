Quel monumento da salvare: Cucinelli, altro regalo alla città. Mezzo milione per l’Acquedotto

Perugia, 20 giugno 2023 - Nel Piano delle Opere pubbliche del Comune sono ormai due anni che alla voce ’Restauro Acquedotto Medievale’ viene indicato l’investimento di 500mila euro. Anche in quello approvato poche settimane fa c’è quella indicazione. E finalmente il Comune, grazie a una intensa opera di "diplomazia" da parte non solo dei suoi amministratori, è riuscito a convincere Brunello Cucinelli (e la sua famiglia) a investire quella importante cifra per il restyling di uno dei monumenti simbolo di Perugia. A riportare la notizia ieri è stata Umbria24.it, confermata poi da amministratori di Palazzo dei Priori che per ora tacciono, ma non negano la propria soddisfazione e il ringraziamento all’azienda di Cucinelli. E allora qualche nota storica per capire ancora meglio dell’importanza dell’opera: la costruzione dell’acquedotto, lungo all’incirca 4 chilometri, ebbe inizio nel 1254 per condurre l’acqua da monte Pacciano alla Fontana Maggiore e, sotto la guida di Fra Bevignate e di Boninsegna da Venezia, fu terminato nel 1280. Senza l’ausilio di pompe o altri strumenti, ma con l’utilizzo di un condotto forzato a pressione si riuscì ad imprimere all’acqua il moto inverso; un’impresa idraulica straordinaria.

Nel 1322, come indica la targa nel bacino superiore della fontana, venne terminata la realizzazione di un altro tracciato più diretto, ma con dislivello e pressione maggiore. L’acquedotto fu dismesso nel 1835, a causa di continui problemi funzionali e manutentivi, e se ne costruì uno nuovo con l’acqua proveniente da Bagnara di Nocera Umbra diretta al serbatoio di Monteripido. Oggi, a monte Pacciano, in zona San Marco e Ponte d’Oddi, sono ancora visibili i ruderi con le arcate ricostruite nel corso dei secoli in stile medievale, ormai coperte dai rampicanti e anche qui il Comune ha stretto di recente un accordo con alcune associazioni per cercare di salvare almeno una parte di quelle arcate. Poi c’è tutta la parte del monumento che attraversa il centro storico e che ha bisogno di cure importanti. Cucinelli, quasi superfluo ricordarlo, non è nuovo a impegni di questa portata: ha iniziato con ridare lustro all’Arco Etrusco, poi il Teatro Morlacchi e altre piccoli interventi che stanno contribuendo a salvare l’immenso patrimonio culturale di Perugia.