Quel ’Caffè’ è molto amaro. Caso-bar del Santa Maria: stangata a chi lo gestisce

Ben 580mila euro più Iva. E’ la cifra – assai rilevante - che la società che gestisce il bar dell’ospedale Santa Maria della Misericordia deve restituire all’Azienda ospedaliera.

A precisare le cifre è stato ieri l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, che ha risposto a una interrogazione del suo collega di partito, il consigliere della Lega Valerio Mancini, che aveva chiesto chiarimenti sull’intricata vicenda che va avanti da dieci anni. "E’ stato rilevato che mancavano documenti sullo storico dei costi delle utenze che l’attuale gestore del bar avrebbe dovuto sostenere – ha detto Coletto -. Dall’istruttoria successiva è poi emerso che non erano stati installati i contatori per la misurazione dei consumi energetici. Da un primo approfondimento – ha aggiunto - è emerso inoltre che non erano state pagate le utenze previste, per un ammontare che in un primo momento era di oltre un milione di euro più Iva. Successivamente i parametri utilizzati per il calcolo sono stati rivisti, definendo consumi e oneri per un ammontare di 580mila euro più Iva. Nello scorso agosto l’azienda ha concordato un rimborso rateale delle somme in questione".

Sul caso è aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica per presunta truffa e una della Corte dei Conti per presunto danno erariale: come mai, si chiede la procura, nessuno dell’Azienda ospedaliera ha mai rilevato la questione?

Il consigliere Mancini ha replicato evidenziando che "il periodo indicato riguarda gli anni 2013-2022, per un debito di oltre 500mila euro. Quindi grazie alla revisione della gestione, anche di questo aspetto, vengono recuperate risorse per la nostra sanità. Quindi anche la gestione, in passato, non funzionava. Peraltro mi risultano ulteriori discrasie amministrative rilevate dai nostri revisori dei conti, per un ammontare di diversi milioni di euro.

Ora sarà necessario vigilare sulla effettiva restituzione delle somme da versare e valutare il coinvolgimento della magistratura contabile". Secondo quanto emerso fin qui, tra le clausole contrattuali risalenti al tempo del contratto, emerge che in realtà l’installazione di un contatore per il bar era prevista. Proprio per avere un’idea dell’ammontare del consumo ed evitare quello che poi è accaduto. Ma a tutti, a quanto pare, sia chi l’avrebbe dovuto installare, che chi avrebbe dovuto vigilare sull’installazione, sarebbe sfuggito di mente.