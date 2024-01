Quei semafori mai attivati. Due impianti abbandonati sulla pericolosa ’Tuderte’

"Quei semafori sono diventati una sorta di scultura di periferia". Sono le parole dell’esponente di Alleanza Civica, Gianmarco Profili, che per l’ennesima volta, in Consiglio comunale, torna a parlare della pericolosità della Tuderte nel tratto che dalla frazione di Pontebari conduce fino a Castel Ritaldi. Profili chiede all’amministrazione comunale di attivare quei due semafori a chiamata installati dalla Provincia qualche anno fa in due punti nevralgici (San Venanzo e San Brizio) per facilitare l’attraversamento dei pedoni lungo una strada molto transitata. Per ridurre il pericolo, in seguito ad una serie di incidenti anche mortali, la Provincia di Perugia attivò un progetto per oltre 300mila euro, installando tredici speed check e ben tre semafori di cui uno nel comune di Castel Rtaldi. Quelli di Spoleto furono posizionati in prossimità dei centri abitati e commerciali di San Venanzo e di San Brizio, ma non sarebbero mai stati funzionanti. Ora, secondo Profili, che ipotizza anche l’ipotesi di un esposto alla Corte dei Conti, la manutenzione dei semafori spetta al Comune che ha girato l’incarico all’Ase, ma nonostante i numerosi solleciti ad intervenire quei dispositivi luminosi di sicurezza rimangono spenti, a discapito della pericolosità di un tratto di strada che rimane anche privo di marciapiedi. Il pulsante per chiamare il rosso ai veicoli del semaforo di San Brizio è stato anche divelto. A testimoniare l’effettiva pericolosità della Tuderte, sempre nell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stata anche la consigliere Maria Elena Bececco di Spoleto Futura-Forza Italia. "Anche di recente è stata sfiorata la tragedia – ha affermato Bececco –: un signore anziano, costretto a camminare sul ciglio della strada a causa dell’assenza dei marciapiedi, è caduto a terra finendo sulla carreggiata. Fortunatamente l’automobilista che sopraggiungeva è riuscito a schivarlo evitando anche l’impatto con l’auto che percorreva la strada in senso contrario". L’ennesimo grave incidente è stato evitato, ma la situazione di pericolo per i numerosi pedoni che percorrono la strada per raggiungere l’ufficio postale è costante. Bececco torna a chiedere al Comune di predisporre un progetto per dotare quel tratto di strada dei marciapiedi. Un’ipotesi già presa in considerazione dagli ex sindaci Cardarelli e De Augustinis