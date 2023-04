Quei ’registri’, un vero tesoro Restaurati dieci documenti testimoni di un prezioso passato

Il Museo Diocesano di Gubbio continua ad arricchire la propria collezione.

Dopo il recupero dell’affresco del Maestro della Croce, nella giornata di sabato primo aprile sono stati presentati al pubblico degli importanti beni archivistici recuperati dall’Archivio Diocesano eugubino, più precisamente appartenenti al fondo del Capitolo della Cattedrale.

Si tratta del restauro di dieci registri liturgici di pergamena che risalgono al periodo compreso tra il XII e il XV secolo; questo recupero si inscrive in un più ampio progetto della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, finanziato dalla direzione generale Bilancio del ministero della Cultura e conclusosi nel dicembre del 2022.

Il lavoro di restauro è stato effettuato dal laboratorio tifernate “Memorie di Carta” di Stefano Mastriforti, che era presente alla presentazione dei registri liturgici.

Insieme a lui, hanno preso parte il Vescovo di Gubbio Monsignor Luciano Paolucci Bedini, il sindaco Filippo Stirati, il segretario regionale del ministero della Cultura per l’Umbria Giovanna Giubbini, e la direttrice dell’Archivio e della Biblioteca diocesani di Gubbio, Anna Radicchi. L’utilizzo liturgico dei registri è stato approfondito dal vicario della Diocesi Don Mirko Orsini, così come Elvio Lunghi, docente dell’Università per Stranieri di Perugia, ha trattato le miniature presenti nei lavori.

I registri restaurati resteranno esposti al pubblico nella sala del Refettorio del Museo diocesano di Gubbio fio al 30 aprile 2023.